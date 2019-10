HIT INTERNETU! Młody mężczyzna zmasakrował Wałęsę. Były Prezydent nie wytrzymał. Zaczęła się awantura!

Nagranie ze spotkania Lecha Wałęsy z „sympatykami” jest nowym hitem internetu. Młody mężczyzna celnie wypunktował byłego prezydenta zarzucając mu zdradę, wtedy zaczęła się szamotanina. Inni uczestnicy spotkania i organizatorzy zaczęli mu wyrywać mikrofon. W końcu głos zabrał sam Wałęsa.

– W 70. roku podpisał Pan zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa – zaczął młody mężczyzna. – Pan podpisał za mnie (…) Pan może ubecji wierzyć, a może mnie Pan wierzyć – odparł były Prezydent.

20-latek nie dawał jednak za wygraną. – Donosił Pan przez wiele lat na kolegów, którzy słuchali Radia Wolna Europa. Zdradził Pan Polske nie tylko przy Okrągłym Stole. W 1982 roku prosił Pan pułkowników Wojska i SB, załatwcie mi prywatnego kuratora SB.

W tym momencie na sali rozległy się gwizdy, a siedzący obok mężczyzna próbował zabrać mówiącemu mikrofon. – Zdradził Pan 10 milionów ludzi – dodawał mężczyzna. Tym razem do akcji wkroczyła kolejna kobieta, prawdopodobnie od organizatorów, która wyrwała mu mikrofon.

Wałęsa postanowił się jednak bronić.

– Oświadczam publicznie, że kiedy wyrzuciłem Kaczyńskich z kancelarii za nieróbstwo, za skandale, oni wtedy zalecili Cenckiewiczowi, by przygotował prowokację, przygotował dokumenty i zrobił Wałęsę „Bolkiem”. Do pomocy wziął Macierewicza, Gwiazdę i oni zawieźli te dokumenty do Kiszczakowej, żeby ona to potwierdziła, że one należały do Kiszczaka.

W tym czasie słychać jak zwolennicy byłego Prezydenta mówią z pełnym przekonaniem „oczywiście, oczywiście”.