Już w niedzielę wraca czas zimowy! Jak ta zmiana wpływa na nasz organizm

Czas zmieniamy z letniego na zimowy w nocy z soboty na niedzielę. Dzięki temu będziemy spali o godzinę dłużej. W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca.

27 października nad ranem cofniemy wskazówki zegarów z godz. 3.00 na godz. 2.00. Do czasu letniego wrócimy w marcu przyszłego roku.

W marcu 2019 roku Parlament Europejski opowiedział się w dyrektywie za zniesieniem zmian czasu. Zmiana w ostatnią niedzielę marca 2021 r. byłaby więc ostatnią w tych krajach UE, które wybiorą na stałe czas letni. Te, które zdecydują się na czas zimowy, wskazówki zegara po raz ostatni zmienione zostaną w ostatnią niedzielę października 2021 roku. Ostateczny kształt przepisów będzie jeszcze jednak przedmiotem negocjacji z ministrami UE.

Polacy są „za”?

Powodem prac nad dyrektywą były konsultacje publiczne przeprowadzone w 2018 roku. Pytanie zadano 4,6 mln osób i aż 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Podobnie z badania CBOS wynika, że przeciwko dwukrotnej zmianie czasu w ciągu roku jest większość Polaków: za zniesieniem – 78,3 proc. ogółu badanych, z utrzymaniem obecnego rozwiązania – jedynie 14,2 proc.

Czas letni środkowoeuropejski wybrało przy tym niemal trzy czwarte respondentów (ponad 74 proc.).

Jak zmiana czasu wpływa nasze zdrowie?

Jak tłumaczy dr Michał Skalski z Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmiana czasu dla zdrowych osób wiąże się jedynie z gorszą kondycją psycho-fizyczną w weekend. Organizm adaptuje się szybko i po 2-3 dniach mózgi przestawiają się do nowych warunków.

W gorszej sytuacji są osoby z bezsennością lub nadmierną sennością. Muszą one przystosować swój mózg do zasypiania i budzenia się o stałej porze. Wymaga to czasem specjalnego treningu behawioralnego. Dr Michał Skalski wyjaśnia, że zaburzenia dobowego rytmu snu u dzieci wiążą się z otyłością, zaburzeniem funkcji poznawczych, wzrostem ciśnienia. U dorosłych lekarze obserwują zwiększoną liczbę zawałów serca.

Lekarz zaznacza, że nawet jeśli sama zmiana czasu nie przyczynia się do problemów zdrowotnych u niektórych osób, to rezygnacja z niej może oznaczać pozytywne dla nich konsekwencje.

– Podział na czas letni i zimowy to jeden z wielu czynników zewnętrznych, wpływających na jakość ludzkiego życia. Jeśli więc podział ten nie ma już uzasadnienia ekonomicznego, to jego zniesienie wyeliminuje z naszego życia jeden z nieprawidłowych, stresogennych czynników – podkreśla mówił dr Skalski.

