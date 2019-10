Kobieta-pedofil zgwałciła ponad 30 dzieci! Bestia znów grasuje na wolności. Ochrania ją policja!

Ludzie w Wielkiej Brytanii są oburzeni. Największa kobieta-pedofil w historii wyszła na wolność. Teraz jest pilnowana przez policję by ludzie, którzy protestują przeciw jej uwolnieniu nie dokonali linczu. Ten potwór zgwałcił 30-ścioro dzieci!

Jak podaje „Daily Mail” 49-letnia Vanessa George trafiła do więzienia w 2009 r. Tego potwora skazano za wykorzystywanie seksualne co najmniej 30 niemowląt i małych dzieci. Brytyjka miała dokonywać tych potwornych praktyk w podczas pracy w żłobku Little Teda w Plymouth.

Ku oburzeni społeczeństwa, w zeszłym miesiącu kobieta pedofil wyszła na wolność. Przeprowadziła się do Birmingham, ponieważ sąd zabronił jej powrotu do miasta, w którym mieszkała.

Jednak tak śmieszny wyrok, który dostała (10 lat) jest kompletnie nie współmierny do bestialskich czynów które dokonała na małych dzieciach. Tak samo myśli znaczna większość społeczeństwa UK.

Jak informują brytyjskie media, pod hostelem, w którym mieszka zwyrodniał kobieta, zebrały się tłumy protestujących. Wszytko przez to, że zaledwie 500 metrów od miejsca, w którym mieszka znajduje się bowiem żłobek, a rodzice boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Policja pilnuje pedofila 24/h, by nie doszło do linczu rodziców na kobiecie.

Vanessa George ma zakaz pracy z dziećmi i znajduje się na liście przestępców seksualnych. W latach 2008-2009 kobieta zrobiła nagie zdjęcia aż 64 dzieciom znajdującym się pod jej opieką. Wiele z nich wykorzystała seksualnie, za te czyny dostał zaledwie 10 lat więzienia…

Britain’s worst female paedophile staying in hostel 500 metres from nursery https://t.co/EXmC4wBWoR pic.twitter.com/cUouXPVQNa — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) 20 października 2019

Źródło: Daily Mail