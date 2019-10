Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na Kurskiego za wyborczą manipulację! Wawer i Braun w Sejmie: „Kurski jest przestępcą-recydywistą” [VIDEO]

– Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TVP S.A. Jacka Kurskiego – poinformował na konferencji Konfederacji w Sejmie Michał Wawer. Dodał, że chodzi o przestępstwo z Kodeksu karnego związanego z manipulacja wynikiem wyborczym oraz Ustawę Prawo prasowe w sprawie zignorowania obowiązku urzędowej publikacji nakazanej przez sąd.

– 12 października w przeddzień wyborów TVP dopuściła się jawnego zignorowania wyroku sądowego, jawnego lekceważenia prawa. Jak zapowiadaliśmy, nie pozostawiamy tej sprawy nie rozliczonej – przypomniał Michał Wawer.

– W dniu dzisiejszym złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TVP S.A. Jacka Kurskiego. Po gruntownej analizie przepisów prawnych, które mają zastosowanie w tej sprawie uznaliśmy, że oczywiste jest, że popełniono przestępstwo z art. 249 Kodeksu karnego, który dotyczy manipulacji wynikiem wyborczym i prób wpłynięcia na wynik wyborów. A także przestępstwo z art. 47 Ustawy Prawo prasowe, polegające na zignorowaniu obowiązku dokonania urzędowej publikacji nakazanej przez sąd – ogłosił Michał Wawer.

– Apelujemy do prokuratury, by do tej sprawy podeszła obiektywnie, nie zważając na afiliacje partyjne i układy personalne. Liczymy, że w państwie, w którym rządzi partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość na prawo i sprawiedliwość mogą liczyć nie tylko koledzy i przyjaciele prezesa – dodał Wawer.

Zaznaczył też, że w najbliższym czasie rozważane będzie też wystąpienie wobec TVP na drogę cywilną „poszukując na tej drodze możliwości uzyskania odszkodowania i przeprosin” za „naruszenie, którego się dopuściła” i które w ocenie polityków Konfederacji „realnie wpłynęło na wynik ostatnich wyborów”.

Grzegorz Braun zaznaczył, że „Konfederacja jest w tej sprawie konsekwentna”. – Przypominam również, że pan Jacek Kurski ma dłuższą historię działań bezprawnych, najprawdopodobniej po prostu przestępczych. Przypominam, że pan Bogdan Czajkowski ujawnił przed sądem dowody na nielegalność prezesury Jacka Kurskiego w TVP S.A. Ujawnił nagrania świadczące o tym, że papiery wymagane w procesie konkursowym na to stanowisko zostały złożone przez Kurskiego i jego pomagierów po terminie, po godzinie, do której ta część procedury konkursowej trwała – zauważył Grzegorz Braun.

– A zatem Kurski jest – z naszego punktu widzenia – przestępcą-recydywistą. Nie godzi się, by na czele firmy, która w szyldzie ma Polskę, nominalnie zwie się publiczną, działać ma – w teorii – pro publico bono, stał człowiek o trwałej skłonności do działań nielegalnych i zachowań nieuczciwych. Ciąg dalszy nastąpi – zapowiedział Braun.