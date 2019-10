Międzynarodowy skandal! Irańscy judocy wykluczeni z zawodów za odmowę walk z Żydami

Komisja Dyscyplinarna Międzynarodowej Federacji Judo zdecydowała o zawieszeniu irańskiego Związku Judo. To kara za unikanie walki z judoką z Izraela.

Decyzja jest efektem incydentu, do którego doszło 28 sierpnia na Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Tokio w Japonii.

Startujący w kategorii do 81 kg irański judoka Saeid Mollaei otrzymał od przedstawicieli Związku Judo Iranu polecenie wycofania się z zawodów po to by uniknąć potencjalnej walki z reprezentantem Izraela.

W toku prowadzonego postępowania irański zawodnik zeznał, że był nakłaniany przez prezesa Irańskiego Komitetu Olimpijskiego i trenera reprezentacji narodowej Iranu do wycofania się z zawodów. Irańczycy zaprzeczyli tym oskarżeniom. Twierdzą, że zawodnik złożył fałszywe zeznania.

Broniący tytułu w kategorii do 81 kg Saeid Mollaei nie wrócił po Mistrzostwach Świata do kraju. Zbiegł do Niemiec i stara się o obywatelstwo tego kraju.

Decyzja Komisji Dyscyplinarnej Międzynarodowej Federacji Judo oznacza, że reprezentujący ją zawodnicy i trenerzy zostali wykluczeni ze wszystkich zawodów, a także innych imprez organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Federacji Judo. Warunkiem odwieszenia jest zagwarantowanie przez irański Związku Judo, iż reprezentujący Iran zawodnicy będą walczyć z zawodnikami z Izraela.

To nie pierwszy przypadek gdy zawodnik z Iranu odmawia walki z żydowskim judoką. Do najbardziej znanego doszło w 2004 roku doszło do podobnej sytuacji na Olimpiadzie w Grecji.

Dwukrotny Mistrz Świata, Arash Miresmaeili, został wówczas zdyskwalifikowany przed walką z reprezentantem Izraela, formalnie za przekroczenie dopuszczalnej wagi ciała.

Źródło: INTERNATIONAL JUDO FEDERATION DISCIPLINARY COMMISSION