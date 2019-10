Najbogatszy Polak chce zbudować prywatną elektrownię jądrową [FOTO]

Michał Sołowow, najbogatszy Polak i właściciel spółki Synthos, zamierza zbudować w Polsce małą elektrownię jądrową. Modułowy reaktor o mocy 300 MWe mógłby powstać w ciągu 10 lat.

Elektrownię uruchomić ma należąca do Michała Sołowowa spółka Synthos. Jej właściciel w energetyce jądrowej widzi rozwiązanie problemów Polski z suwerennością energetyczną.

Producentem reaktora ma być japońskie przedsiębiorstwo GE Hitachi Nuclear Energy. Podpisane zostało już w tej sprawie porozumienie.

Modułowy reaktor może zostać zbudowany i uruchomiony w ciągu 10 lat. Pierwszy etap inwestycji to sprawdzenie opłacalności przedsięwzięcia, wpływu na środowisko oraz reakcji mieszkańców, w pobliżu których powstałaby elektrownia.

Wybrany przez Synthos blok BWRX-300 to model 10. generacji reaktorów jądrowych chłodzonych wodą, opracowany przez GE Hitachi Nuclear Energy. Według producenta, wybudowanie małego reaktora jądrowego, dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań, jest tańsze o 60% w porównaniu do tradycyjnych, dużych elektrowni.

BWRX-300 jest w stanie dostarczać 300 MW energii elektrycznej, co wystarcza do zasilenia 100-tysięcznego miasta.

Koszt budowy szacowany jest na 1 mld dolarów. Nie podano jeszcze, jakie są rozważane lokalizacje dla inwestycji.

