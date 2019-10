„Największe morderstwo w historii Wielkiej Brytanii”. W ciężarówce znaleziono 39 ciał! [VIDEO]

Wśród osób, których zwłoki znaleziono w ciężarówce na terenie parku przemysłowego na wschód od Londynu, było 38 dorosłych i jeden nastolatek – poinformowała w środę brytyjska policja. Na razie nie wiadomo, z jakich krajów były ofiary.

Policja przekazała, że pod zarzutem morderstwa aresztowany został 25-letni kierowca pochodzący z Irlandii Północnej. Podejrzewa się, że ciężarówka przyjechała na terytorium Wielkiej Brytanii z Bułgarii w sobotę przez port w Holyhead w Walii.

Do znalezienia zwłok doszło na terenie parku przemysłowego Waterglage Industrial Park, ok. 30 km na wschód od Londynu.

Policjanci dotarli na miejsce w nocy z wtorku na środę. W naczepie ciężarówki zaparkowanej na terenie magazynów znaleziono 39 ciał. 38 z nich to zwłoki osób dorosłych.

Makabryczne odkrycie jest określane przez miejscowe media jako „Największe morderstwo w historii Wielkiej Brytanii”.

Policja zatrzymała już 25-letniego kierowcę ciężarówki. To Irlandczyk.

