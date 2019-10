Putin ma dość! Rosyjskie władze biorą się za … Cyganów! Obowiązkowa socjalizacja albo wygnanie

Rosjanie mówią dość! Lokalne władze, politycy i obywatele, mają dość cygańskich osiedli. Właśnie rusza nowy projekt, tzw. „profilaktyka konfliktów”. To odpowiedź na coraz częstsze zamieszki i bardzo brutalne konflikty pomiędzy mieszkańcami, a osiedlającymi się rodzinami cygańskimi.

Jak dotąd o programie nie wiadomo zbyt wiele. Pewnym jest, że „profilaktyką konfliktów” zajmie się urząd do spraw narodowości. Jak przekonuje kierownik tegoż urzędu, przede wszystkim podstawą działania będzie zmuszenie cyganów do zmiany stylu życia, co ma zabiec eskalacji konfliktów społecznych.

Oznacza to między innymi, iż Cyganie poddani będą obowiązkowemu rozwojowi kulturalnemu oraz społecznemu. Bardzo dokładnie weryfikowane mają być kwestie obowiązkowej edukacji.

Pracować trzeba zarówno nad socjalizacją Cyganów, poczynając od przedszkoli i szkół, jak i stosunkiem społeczeństwa do przedstawicieli tego narodu – mówił Barinow w trakcie konferencji prasowej.

Jak się okazuje, problem cygańskich osiedli, a dokładniej konfliktów z przedstawicielami tej nacji znacząco się powiększył. Wspomnieć można chociażby masową bójkę w obwodzie penzeńskim, kiedy to 15. miejscowych podjęło brutalną walkę z ponad 100 osób z cygańskiej osady. Zamieszki były na tyle poważne, że jedna osoba zmarła, a dwie zostały odwiezione do szpitala.

W momencie, gdy miejscowe sądy rozpoczęły nakładanie kar m.in. prac społecznych dla uczestników zamieszek, nagle Cyganie zaczęli masowo opuszczać miejscowość. Wrócili jednak po jakimś czasie, co ponownie wywołało ogromne napięcie wśród lokalnej społeczności.

Źródło: NovayaGazeta.ru / NCzas.com