Słabnie pozycja ojca Rydzyka? Nie ma już kilku posłów z frakcji radiomaryjnej. GW: „PiS stawia na Jędraszewskiego”

Anna Sobecka oraz Stanisław Piotrowicz nie są już posłami. Niedawno zmarł także poseł prof. Jan Szyszko. „Gazeta Wyborcza” zwraca uwagę, że to osłabia „frakcję radiomaryjną w PiS”.

Niektórych polityków kojarzyło się jako osoby związane z najsłynniejszym redemptorystą na świecie. Jednak wpływ o. Tadeusza Rydzyka na PiS najwyraźniej maleje.

Tuż przed wyborami zmarł poseł prof. Jan Szyszko. Była to osoba regularnie goszcząca w Radiu Maryja. Do Sejmu nie dostała się też Anna Sobecka. Posłanka z Torunia startowała dopiero z piątego miejsca. Do parlamentu nie dostał się też Stanisław Piotrowicz.

– Wyborcza porażka Anny Sobeckiej w Toruniu była zaskoczeniem nie tylko dla niej samej. Posłanka zdobyła 9,8 tys. głosów – cztery lata temu miała ich przeszło 16 tys. Rywalizację wyborczą, jak się wydaje, przegrała jednak już przed wyborami, gdy została umieszczona na piątym miejscu listy. Przed nią znalazła się m.in. Iwona Michałek z Porozumienia Jarosława Gowina (miejsce trzecie) – czytamy w „Gazecie Wyborczej”.

W trakcie wyborów do unioparlamentu „poległ” też Mirosław Piotrowski.

GW zwraca też uwagę, że w narracji PiS to nie o. Rydzyk, ale abp Marek Jędraszewski jest „największym obrońcą Kościoła i tradycyjnych wartości w Polsce”.

Czy to jest zapowiedź końca traktowania środowiska Radia Maryja przez rządzącą partię jako sojusznika, i teraz zacznie się „eksterminacja” potencjalnej konkurencji medialno-politycznej?

