Sławomir Mentzen tłumaczy, jak obniżyć cenę benzyny do 3 zł. Mówi też o przechyleniu rządu PiS w kierunku proizraelskim

Ekonomista i prawnik Sławomir Mentzen znany jest głównie z celnych spostrzeżeń i eksperckich analiz na tematy gospodarcze. W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” wypowiedział się również o polityce zagranicznej Polski, o której – delikatnie mówiąc – nie ma pozytywnej opinii.

Wskazuje, że jako Konfederacja zauważają przechylenie rządu PiS w kierunku proizraelskim. – To często jest niezgodne z polską racją stanu, jak choćby daleko idąca uległość w sprawie ustawy o IPN – mówi Mentzen.

– Kiedy ta ustawa została uchwalona, to politycy PiS mówili, że nikt poza polskim Sejmem nie będzie w Polsce stanowił prawa – przypomina. – Ale po mocnym proteście Izraela ustawa została zmieniona w ciągu jednego dnia. Izrael ma zbyt daleko idące wpływy na terenie państwa polskiego – dodaje.

– Z tym musimy skończyć. Nie dlatego, że jesteśmy antysemitami. Ale dlatego, że na terenie Polski prawo powinni stanowić Polacy, nikt inny. Ani Izrael, ani Mongolia, USA czy Bułgaria – nie ma wątpliwości Mentzen.

Polska a Unia Europejska

Pomimo różnic w prywatnych poglądach członków partii, Konfederacja nie ma w programie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Mentzen podkreślił jednak, że gdyby Konfederaci przejęli odpowiedzialność za stan państwa polskiego, niezwłocznie zajęliby się renegocjacją zasad członkostwa w UE.

Jako przykład podał jeden z postulatów w kampanii wyborczej o obniżeniu ceny benzyny do 3 złotych za litr. – Aby to zrobić, trzeba obniżyć podatek VAT i akcyzę. Samodzielnie nie jesteśmy tego w stanie zrobić, ponieważ minimalny poziom tych podatków reguluje UE. Gdybyśmy doszli do władzy, domagalibyśmy się renegocjacji traktatów – powiedział.

Sojusze zagraniczne

Mentzen pytany był również o rzekomą prorosyjskość Konfederacji. Polityk zdecydowanie zaprzeczył tym oskarżeniom, jednocześnie dodał jednak, że Polska nie może swojego bezpieczeństwa opierać jedynie na gwarancjach Stanów Zjednoczonych.

– Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają przede wszystkim interesy, a nie przyjaciół. Historycznie mamy bardzo złe doświadczenia z, jak to określał Cat-Mackiewicz, z „egzotycznymi sojuszami”. Dlatego powinniśmy liczyć na własną siłę. Nie może być tak, że głównym filarem naszego bezpieczeństwa są obce wojska – zakończył Mentzen.

Źródło: DGP/NCzas.com