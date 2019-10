Ten rok należy do niego! W liczbie goli Robert Lewandowski przebija Messiego, Ronaldo i całą resztę

Robert Lewandowski zdobył kolejne dwie bramki, czym zapewnił Bayernowi Monachium wyjazdową wygraną 3:2 z Olympiakosem Pireus w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski jest najskuteczniejszym piłkarzem w Europie. Przebija nawet Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo!

Mecz z Olympiakosem był 36. występem Lewandowskiego w barwach Bayernu w całym 2019 roku. We wszystkich tych spotkaniach strzelił 36 goli, co daje oszałamiającą średnią dokładnie 1 gola na mecz. Czyni go to najskuteczniejszym zawodnikiem z pięciu najlepszych lig Starego Kontynentu.

Mający na swoim koncie tyle samo występów Lionel Messi strzelił o 4 gole od Lewandowskiego mniej. Podium uzupełnia Kylian Mbappe z Paris St. Germain, który na zdobycie 29 bramek potrzebował 32 spotkań.

Na kolejnych miejscach wśród najlepszych strzelców w Europie w 2019 roku znajdują się dwaj piłkarze Manchesteru City: Sergio Aguero (29 goli w 35 meczach) i Raheem Sterling (27 goli w 39 meczach).

Najlepsi strzelcy w 2019 roku spośród pięciu czołowych lig Europy:

1. Robert Lewandowski – 36 bramek (36 występów)

2. Lionel Messi – 32 bramki (36 występów)

3. Kylian Mbappe – 29 bramek (32 występy)

4. Sergio Aguero – 29 bramek (35 występów)

5. Raheem Sterling – 27 bramek (39 występów)

Kolejny rekord do gabloty

W meczu z Olympiakosem Lewandowski pobił również kolejny klubowy rekord. Polak przedłużył niebywałą serię kolejnych meczów z golem do 12. Zdetronizował tym samym Carstena Janckera, który w 2000 roku trafiał do siatki w jedenastu spotkaniach z rzędu.

Dwa gole strzelone we wtorkowy wieczór przeciwko Olympiakosowi były odpowiednio 57. i 58. trafieniem Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Tym samym Polak samodzielnie już piastuje piąty najlepszy wynik strzelecki w historii tych rozgrywek.

Do czwartego Karima Benzemy brakuje mu tylko dwóch bramek. Kwestią czasu wydaje się również przegonienie trzeciego w klasyfikacji Raula Gonzaleza (71 goli).

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka – wciąż aktywni gracze):

1. Cristiano Ronaldo* 127 bramek

2. Lionel Messi* 112

3. Raul Gonzalez 71

4. Karim Benzema* 60

5. Robert Lewandowski* 58

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry 50

8. Andrij Szewczenko 48

. Zlatan Ibrahimovic* 48

10. Filippo Inzaghi 46