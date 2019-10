Uwaga kierowcy! Właśnie rozpoczyna się wielka akcja policji. Pilnujcie się!

Uwaga kierowcy! Już we wtorek zaczyna się akcja „Prędkość”, trzymajcie portfele i zdejmijcie nogę z gazu, bo mandaty mają być srogie.

Od wtorku 23 października policja przeprowadzi działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Nadrzędnym ich celem będzie egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Ale jak podkreśla policja, mają zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Jak podaje policja, co oczywiste prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zwiększenie się liczby wypadków drogowych. W 2018 roku z winy kierujących pojazdami doszło do 27 556 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 2 177 osób, a 33 261 zostało rannych.

Mimo tego, że główną przyczyną wypadków jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to najbardziej śmiercionośną przyczyną pozostaje, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. To właśnie nadmierna prędkość w 2018 roku spowodowała śmierć 778 osób.

Jutro kierowcy muszą się przygotować na wzmożoną kontrole. Do akcji „Prędkość” wykorzystane zostaną radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

Po za tym oprócz pomiaru prędkości funkcjonariusze skontrolują także, trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów.

Źródło: policja.pl