UWAGA! Śmiertelnie groźna superbakteria wykryta na Lubelszczyźnie! New Dehli u trzech pacjentów

– Bakterie New Delhi wykryto w szpitalu w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Badania laboratoryjne potwierdziły jej obecność u dwóch mężczyzn i kobiety z Oddziału Wewnętrznego I. Wprowadzono tam nadzwyczajne środki ostrożności – alarmuje RMF FM.

Pacjenci, u których wykryto superbakterię, zostali odizolowani od pozostałych pacjentów na oddziale. Zajmuje się nimi wyłącznie wydzielony do tego personel.

Z zakażonymi pacjentami nie wolno się nikomu kontaktować.

– Wszyscy pacjenci, a jest ich blisko 60, podobnie jak personel oddziału będą mieli pobrane wymazy do badań, żeby ustalić, czy ktoś jeszcze nie jest nosicielem bakterii New Dehli – informuje RMF FM. W szpitalu wstrzymano też przyjęcia na oddział.

New Dehli to inaczej bakteria Klebsiella pneumoniae CPE-NDM. Jest to szczep oporny na grupę antybiotyków „ostatniej szansy”.

– Te bakterie powodują mało spektakularne epidemie. Odpowiadają za tzw. „ciche śmierci”, czyli giną osoby, których smierć nikogo nie dziwi” – mówił „Dziennikowi Łódzkiemu” prof. dr hab. Marek Gniadkowski z Narodowego Instytutu Leków.

Źródła: rmf24.pl/nczas.com