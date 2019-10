W odmętach lewackiego szaleństwa. Sąd zgodził się na operację zmiany płci u siedmiolatka. Chcą wykastrować chłopczyka!

Terror LGBT dotyka już nawet dzieci. Sąd w Dallas, w Teksasie orzekł przeciwko Jeffreyowi Youngerowi – mężczyźnie, który próbuje chronić swojego siedmioletniego syna Jamesa. Matka dziecka, ideowa lewaczka, chce przez chemiczną kastrację zmienić chłopca w „Lunę”.

Okazuje się, że nawet w tak konserwatywnym stanie jakim jest Teksas, środowiska LGBT zdobywają władze. Po decyzji sądu ojciec siedmiolatka nie może już prawnie ochronić syna przed zmianą płci. Tego jednak chce matka dziecka, dr Anne Georgulas, która w pełni praw rodzicielskich będzie teraz mogła zmienić Jamesa w Lunę.

Przez wyrok sądu kobieta będzie miała całkowitą swobodę w podawaniu dziecku żeńskich hormonów i środków blokujących okres dojrzewania. To mówiąc wprost oznacza chemiczną kastrację 7-letniego chłopca.

To nie koniec absurdów współczesnego lewicowego świata! Sąd nakazał Jeffreyowi Youngerowi, że ten musi uznać swego syna za dziewczynkę. Mimo religijnych i moralnych powodów sprzeciwu, mężczyzna będzie zmuszony także do udziału w lekcjach dot. gender i transseksualizmu. W końcu trzeba go w imię „tolerancji” siłą nawrócić…

– Matka chce przekształcić Jamesa w dziewczynkę wbrew jego woli – mówił mediom Jeffrey Younger.

Matka dziecka Dr Georgulas zeznała, że dziecko nie jest całkowicie spokrewnione z ojcem. James urodził się dzięki metodzie in-vitro, a para skorzystała z usług dawcy zewnętrznego. Jeffrey Younger nie zgadza się z decyzją podkreślając, że zmiana zachodzi wbrew woli dziecka.

To jednak skrzywionej ideologicznie matki nie obchodzi, chce mieć córeczkę i koniec. Ważne by przed koleżankami chwalić się, że ma zmiennopłciowe dziecko…

Natomiast ojciec obawia się o życie małego Jamesa. Skutki uboczne chemicznej terapii to m. in.: zakrzepica żył, podniesiony poziom tłuszczu we krwi, bezpłodność i nadciśnienie.

Źródło: lifesitenews.com