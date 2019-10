Wege-absurdów ciąg dalszy! Mistrz Formuły 1, Lewis Hamilton zachęca ludzi do przejścia na weganizm. Koledzy bezlitośnie kontrują Anglika

Lewis Hamilton to bez wątpienia jeden z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. Kierowca zespołu Mercedesa zamieścił ostatnio wpis w mediach społecznościowych, w którym zachęcał ludzi do tego, aby nie jedli mięsa i przeszli na weganizm. Teraz wbijają mu szpilę jego koledzy z toru wyścigowego.

– Weganizm to jedyny sposób, aby w sposób skuteczny uratować naszą planetę – napisał w mediach społecznościowych Lewis Hamilton.

Do tej wypowiedzi odniósł się Jean-Eric Vergne, aktualny mistrz świata Formuły E. Francuz zasugerował 5-krotnemu mistrzowi Formuły 1, że skoro tak bardzo chce dbać o środowisko, powinien ścigać się elektrycznym samochodem.

Do sprawy wtrącił się również Fernando Alonso, który wyznał w „Cadena Cope”: – Myślę, że zachowałbym dla siebie swoje nawyki żywieniowe.

– Sam nigdy nie będę publikował takich wpisów jak Lewis. Z prostej przyczyny. Nie możesz pisać czegoś w internecie jednego dnia, a kolejnego robić czegoś zupełnie innego. Wszyscy znamy styl życia Lewisa. Kierowcy F1 latają samolotami 200 razy w roku. On jeszcze częściej. Dlatego w tej sytuacji nie można apelować do ludzi, by nie jedli mięsa i dbali o środowisko – dodał Alonso.

Źródło: wp.pl, „Cadena Cope”