Zmarł najstarszy mężczyzna na świecie! Urodzony w Polsce Niemiec miał 114 lat

Nie żyje Gustav Gerneth, urodzony w Szczecinie Niemiec, który był uznawany za najstarszego mężczyznę na świecie. Zmarł w poniedziałek w nocy w swoim domu w Havelbergu. Miał 114 lat.

Gustav Gerneth miał urodzić się 15 października 1905 r. Jako że jego data urodzenia nie została potwierdzona przez Księgę Rekordów Guinessa, nie został on nigdy oficjalnie uznany za najstarszego mężczyznę na świecie, chociaż był za takiego uważany.

Miejscowy dziennik „Volksstimme” napisał w dniu urodzin Gernetha: „Najstarszy mężczyzna na świecie, w dniu 114. urodzin, które świętował w gronie rodziny, z udziałem burmistrza Havelberga, Bernda Poloskiego, był w dobrym nastroju i zapowiedział, że zamierza w 2020 roku obchodzić 115. urodziny”.

Gerneth przeżył dwie wojny światowe, aż do przejścia na emeryturę w 1972 r. pracował w gazowni w Havelbergu. Był z wykształcenia mechanikiem.

– Nie trzeba przesiadywać na tyłku, tylko jak najczęściej być w ruchu – mówił o swojej recepcie na długowieczność.

R.I.P. Gustav GERNETH (1905-2019), German supercentenarian who was, at age 114 years, 7 days, the world's oldest living man after the death of Japanese Masazō Nonaka on 19 January 2019. pic.twitter.com/hwCnRO8Tah

— In__Memoriam (@In___Memoriam) October 22, 2019