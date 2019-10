Amerykańscy naukowcy nauczyli szczury jak kierować samochodem. „Są mądrzejsze niż sądzi większość ludzi” [VIDEO]

Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu z Richmond nauczyli szczura jak jeździć niewielkim elektrycznym samochodem. Sugeruje to, że ich mózgi mają większe możliwości niż sądziliśmy.

Szczury opanowały sztukę prowadzenia małego samochodu, sugerując, że ich mózgi są bardziej elastyczne, niż nam się wydawało.

Odkrycia można wykorzystać do zrozumienia, w jaki sposób uczenie się nowych umiejętności łagodzi stres oraz w jaki sposób warunki neurologiczne i psychiatryczne wpływają na zdolności umysłowe.

– Wiemy, że gryzonie mogą nauczyć się rozpoznawać przedmioty, naciskać przyciski i znajdować drogę w labiryncie. Testy te są często używane do badania wpływu stanu mózgu na funkcje poznawcze, ale wychwytują jedynie wąskie zakres zdolności poznawczych zwierząt. – powiedziała Kelly Lambert z Uniwersytetu Richmond w Wirginii.

Naukowcy z Uniwersytetu w Richmond rozważali czy szczury mogą nauczyć się bardziej wyrafinowanego zadania np: prowadzenia poruszającego się pojazdu.

W tym celu z przezroczystego plastikowego pojemnika na żywność zbudowali mały samochód z aluminiową podłogą i trzema miedzianymi prętami działającymi jako kierownica. Kiedy szczur stał na aluminiowej podłodze i łapał łapami miedziane pręty, zamykał obwód elektryczny, który uruchamiał silnik poruszający samochód do przodu. Dotknięcie lewego, środkowego lub prawego paska kierowało samochodem w różnych kierunkach.

Testom poddano 6 samic i 11 samców. Szczury uczyły się prowadzenia samochodu na prostokątnych arenach o powierzchni do 4 metrów kwadratowych. Były nagradzane płatkami śniadaniowymi, gdy dotykały miedzianych prętów pełniących funkcję kierownicy i pedału przyspieszenia.

Zespół zachęcał szczury do doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdu, umieszczając nagrody żywieniowe w coraz bardziej odległych miejscach na arenie.

– Szczury nauczyły się nawigować samochodem w wyjątkowy dla siebie sposób i kierowały w sposób jakiego nigdy wcześniej nie miały okazję wykorzystać po to, by dostać w końcu nagrodę – powiedziała Lambert.

Nauka prowadzenia samochodu wydawała się relaksować szczury. Naukowcy ocenili to, mierząc poziomy dwóch hormonów: kortykosteronu, markera stresu i dehydroepiandrosteronu, który przeciwdziała stresowi. Stosunek dehydroepiandrosteronu do kortykosteronu w kale szczurów zwiększał się w trakcie treningu prowadzenia pojazdów.

To odkrycie przypomina poprzednią pracę Lambert, pokazującą, że szczury stają się mniej zestresowane po tym, jak wykonują trudne zadania, takie jak kopanie zakopanego jedzenia. Mówi, że mogą uzyskać taką samą satysfakcję, jak my, gdy doskonalimy nową umiejętność.

Dowodem na poprawność tej hipotezy jest to, że szczury, które same jeździły miały wyższy poziom dehydroepiandrosteronu i były mniej zestresowane niż szczury, które jeździły jako pasażerowie w zdalnie sterowanych samochodach jak wykazali naukowcy z Uniwersytetu Richmond.

Zdaniem Lambert zdolność szczurów do kierowania samochodami świadczy o „neuroplastyczności” ich mózgu. Odnosi się to do ich elastyczności w reagowaniu na nowe wyzwania.

– Wierzę, że szczury są mądrzejsze niż sądzi większość ludzi i że większość zwierząt jest mądrzejsza, na swój wyjątkowy sposób, niż nam się wydaje. – mówi.

Zespół planuje teraz eksperymenty uzupełniające, aby zrozumieć, w jaki sposób szczury uczą się prowadzić, dlaczego wpływa to na zmniejszenie stresu i które obszary mózgu są zaangażowane.

Źródło: newscientist.com