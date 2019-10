Dwóch mężczyzn zaatakowało kobietę maczetą. W sieci opublikowała drastyczne zdjęcie! [FOTO]

W Wielkiej Brytanii doszło do okropnego ataku na bezbronną kobietę. Bonnie Gane została zaatakowana przez dwóch mężczyzn maczetą! W mediach opublikowała zdjęcie swojej zmasakrowanej twarzy.

Jak podaje „Daily Mail” Bonnie Gane twierdzi, że została zaatakowana przez dwóch mężczyzn w sobotę wieczorem 19 października. Co ciekawe jak mówi, sprawcami tego potwornego ataku były osoby, które kobieta miał znać.

Teraz kobieta w mediach społecznościowych pokazała zdjęcia swojej zmasakrowanej twarzy i ręki. Widać na nim rozcięte czoło, rany na nosie i krew.

– Pokroili mi twarz i zatrzymali się dopiero, gdy zobaczyli potok wylewającej się krwi – stwierdziła.

Co więcej kobieta Bonnie atakuje brytyjską policję. Twierdzi, że „policja nie zapewniła jej bezpieczeństwa”. Jak informuje Daily Mail, obaj podejrzani w sprawie zostali aresztowani, a przed upływem 24 godzin zwolnieni.

– Będę miała blizny na twarzy i ręce do końca życia (…). Nie jestem typem osoby, która chodziłaby na policję w jakiejkolwiek sprawie, ale nie chciałbym, aby inna osoba przeszła przez to, co ja musiałam przeżyć – powiedziała kobieta.

Źródło: Daily Mail