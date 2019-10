Króliczki Playboya wywołują ducha Hefnera! Czy uda im się wskrzesić legendę?

Halloween już niedługo i w USA zaczyna się prawdziwa wariacja na ten temat. Z tej okazji byłe króliczki Playboya chcą w spirytystycznym seansie, wskrzesić ducha Hugh Hefnera, założyciela Playboya. W tym celu do willi Hefnera byle gwiazdy magazynu zaprosiły sławne medium z Hollywood, Patti Negri.

Przypomnijmy, że legendarny założyciel „Playboya” Hugh Hefner twierdził, że uprawiał seks z tysiącem kobiet. Ekscentryczny milioner, pomysłodawca i właściciel „Playboya” przeszedł do historii jako ten, który jako pierwszy w tak odważny sposób pokazywał kobiety nago i to na masową skalę na niemal całym świecie.

Zmarł w wieku 91 lat, zostawiając czworo dzieci oraz trzecią żonę. Zgodnie z jego wolą, majątek zostanie podzielony między rodzinę, a fundacje dobroczynne.

Hugh Hefner żył, jak prawdziwy król, miał na swojej posesji dziesiątki młodych pięknych kobiet, które żyły zgodnie pod jednym dachem i pławiły się w luksusach.

Po śmierci Hefnera, króliczki zostały same na świecie. Długo nie wiedziały, co począć, aż w ich ładnych główkach zrodził się pomysł, żeby wywołać ducha Hefnera.

Króliczki zaprosiły do willi sławne medium z Hollywood, Patti Negri. Teraz w posiadłości słychać tajemnicze zaklęcia i spirytystyczne śpiewy, by duch legendarnego Hefnera znów przyszedł do naszego świata. Czy to im się uda?

Źródło: Instagram