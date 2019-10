Kryzys psychiczny Amerykanów. Nowy Jork inwestuje fortunę, żeby uzdrowić społeczeństwo

Władze Nowego Jorku zamierzają przeznaczyć 37 mln USD na pomoc osobom z problemami psychicznymi. Spowodowane jest to rosnącą liczbą wypadków przez nie spowodowanych. Inicjatywa ta budzi jednak pewne kontrowersje.

Władze lokalne zamierzają przeznaczyć 23 mln USD na zatrudnienie dodatkowych osób, które będą pełniły dyżury pod numerem 911. W związku z tym przybędzie nowych policjantów, ratowników, pielęgniarzy i pracowników socjalnych. Pozostałe środki trafią na treningi, szkolenia oraz różnego rodzaju programy edukacyjne.

– To rozwiązanie koncentruje się na interwencji. Mamy w mieście przypadki, kiedy taka interwencja policyjna kończyła się śmiercią osoby, której należy pomóc, a nie strzelać do niej. Burmistrz powinien bardziej skoncentrować się na zapobieganiu problemowi, a nie na sposobie, w jaki reagują służby – mówi Carla Rabinowitz z Communities for Crisis Interventions Teams in NYC.

– Powinniśmy zadbać o wyszkolenie specjalistów, którzy profesjonalnie podejdą do problemu – wtóruje jej Anthony Posada z The Legal Aid Society.

Źródło: se.pl