Nowi posłowie już błyszczą w Sejmie. Proste pytania sprawiły niektórym nie lada kłopoty [VIDEO]

Wczoraj posłowie przechodzili wstępne szkolenie, a po nim pracownicy reżymowego TVP Info postanowili przepytać nowych parlamentarzystów z wiedzy o Sejmie. Szczególnie nie popisali się przedstawiciele lewicy, zaskakująco dobrze wypadła Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej.

Proste pytania o liczbę posłów w Sejmie, Prezydium Sejmu czy Konwent Seniorów okazały się za trudne dla nowych parlamentarzystów. Część posłów-elektów postanowiła w ogóle nie odpowiadać, prawdopodobnie znając wpadki z ostatnich lat bali się totalnej kompromitacji.

– Przepraszam, czy możemy teraz zrobić przerwę? Chcę dokończyć kawę – mówił Franciszek Sterczewski, przyszły poseł Koalicji Obywatelskiej, który nie był chętny do odpowiedzi. Po chwili odpowiedział na pytanie o liczbę posłów, kolejne pytania napastliwego redaktora reżymówki jednak zignorował.

Z kolei Daria Gosek-Popiołek z partii Razem dzielnie próbowała zmierzyć się z pytaniem o liczbę posłów, jednak okazało się ono zbyt trudne. Zamiast tego był histeryczny śmiech. Co ciekawe poprawnymi odpowiedziami na trzy wymienione wyżej pytania popisała się Klaudia Jachira z KO.

Do odpowiedzi został wywołany także Konrad Berkowicz z Konfederacji. Ten odpowiedział, iż w Prezydium Sejmu zasiadają „marszałkowie” (zasiadają w nim marszałek oraz wicemarszałkowie), dał się jednak podpuścić redaktorowi który dopytywał „i kto jeszcze”, i błędnie wymienił Prezesa RM.

– Ale ja nie jestem biurokratą, nie przywiązuje do tego wagi – tłumaczył się lider Konfederacji w Krakowie. – Pytano mnie o to, ilu jest posłów. To nie jest istotne czy jest ich 460 czy 560, istotne jest żeby było ich jak najmniej, bo teraz system polega na tym, że jest 460 posłów, kilka klubów i tak naprawdę każdy klub głosuje tak samo – dodawał.

„Bardzo zaskakujące” było to, że prawidłowych odpowiedzi TVP Info udzielili wszyscy egzaminowani posłowie Prawa i Sprawiedliwości, z kolei Anna Maria Żukowska z lewicy nie chciała brać udziału w teście. Także Magdalena Biejat i Maciej Konieczny z partii Razem nie popisali się wiedzą. Tłumaczyli się tym, że są na szkoleniu po to, aby „wszystkiego się dowiedzieć”.