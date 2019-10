Szokujący raport ws. budowy Nord Stream 2! Na miejscu pracują głównie więźniowie!

Rosjanie kolejny raz będą musieli tłumaczyć się z budowy Nord Stream 2. Według rosyjskiej organizacji „GUŁagu Niet” na miejscu pracują głównie więźniowie, którzy oczywiście nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Co na to międzynarodowe organizacje „chroniące praw człowieka”?

Zgodnie z praktyką stosowaną w gułagach byłego Związku Sowieckiego władze rosyjskie i korporacje wykorzystują dziś przymusową pracę więźniów. Mamy dane od byłych pracowników służby więziennej i krewnych więźniów, że tylko w poprzednim roku praca więźniów została wykorzystana do budowy podstacji projektu Nord Stream 2 – mówił w trakcie prezentacji raportu, Władimir Oseczkin.

Raport został zaprezentowany w Strasburgu i wzbudził duże zainteresowanie mediów, jednak jak wskazują jego autorzy, jak dotąd żadna duża organizacja międzynarodowa nie zainteresowała się tą sprawą, pomimo wielu apeli, jeszcze przed publikacją dokumentu.

Według raportu, przy budowie Nord Stream 2 mają pracować więźniowie, którzy zostali oficjalnie ubezwłasnowolnieni. Na miejscu nie obowiązują żadne standardy bezpieczeństwa pracy, a jeśli dochodzi już do wypadków, to są one natychmiast ukrywane.

