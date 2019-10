Szykują się wielkie roszady w PO. To on zdetronizuje Grzegorza Schetynę!

Coraz częściej mówi się o wymianie Grzegorza Schetyny ze stanowiska szefa klubu PO. Ciężko się dziwić, bo trzeba naprawdę się postarać, żeby tak srogo skompromitować swoje ugrupowanie. Jednym z kandydatów na to stanowisko jest Borys Budka.

Borys Budka zadeklarował udział w walce o stanowisko szefa klubu PO. Jak twierdzi „Super Express”, ma on „wielkie szanse na to, by zastąpić bardzo bliskiego Schetynie Sławomira Neumanna, który w atmosferze skandalu zrezygnował z przewodniczenia klubowi”.

– Będę ubiegał się o stanowisko szefa klubu. Ja wiem, że będę zabiegał o głosy koleżanek i kolegów. Na szczęście nie będę z nikim walczył. Jeżeli będzie kontrkandydat to będzie to sportowa rywalizacja – powiedział w rozmowie z TVN24 Borys Budka.

Nie wiadomo obecnie, czy będzie ubiegał się też o fotel przewodniczącego PO. Wyraźnie też unika odpowiedzi na to pytanie.

– Chcę, by Platforma dawała nadzieję, że opozycja może wygrać wybory. To musi być skuteczna, merytoryczna opozycja – deklarował Budka.

– Wyobrażam sobie zwycięską kampanię prezydencką po warunkiem, że zmienimy sposób prowadzenia kampanii wyborczej. Mamy to szczęście w Platformie, że wybory przewodniczącego będą na przełomie roku. Mamy taki kalendarz – zaznaczył polityk PO.

Źródło: se.pl