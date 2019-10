Tak kończy się PiSocjalizm. W Polsce coraz trudniej prowadzić działalność gospodarczą. Spadamy w otchłań

Światowy ranking, który uwzględnia utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, negatywnie ocenia Polskę na tle innych krajów.

W tegorocznej edycji Doing Business 2020, który przygotowuje Bank Światowy, Polska zajęła 40 miejsce. To już trzeci rok spadków.

W edycji z 2018 roku polską gospodarkę sklasyfikowano na 27. pozycji na liście miejsc najbardziej przyjaznych biznesowi, w następnej edycji było to już 33. miejsce.

Bank Światowy najlepiej ocenia kraje, w których powszechne stosowane są systemy elektroniczne: umożliwiający zakładanie przedsiębiorstwa online, e-platforma ewidencjonowania podatków, czy procedury online związane ze sprzedażą nieruchomości. Większość z tych państw wprowadziła także e-procedury dotyczące pozwoleń budowlanych.

Co się zmieniło w Polsce na gorsze? Wydłużył się okres niezbędny do przeniesienia praw własności nieruchomości. Skrócił się przy tym czas procedur potrzebnych do podłączenia firmy do prądu.

Spośród 10 obszarów, uwzględnianych przez ekonomistów Banku Światowego, Polska najlepiej wypadła w handlu zagranicznym – uzyskała maksymalną notę 100 pkt, co dało jej 1. miejsce, ex aequo z kilku innymi krajami. Znacznie gorzej oceniono rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością (25. miejsce) i uzyskiwaniem kredytów (37.).

Najgorzej Polska wypada w obszarze wpływającym na łatwość otwierania biznesu (128. miejsce) oraz rejestracji nieruchomości (92.).

W rankingu Doing Business 2020 Bank Światowy przyznał Polsce łącznie 76,4 pkt na 100, co dało nam 40. lokatę na świecie. Wyżej niż Polska uplasowały się takie kraje z naszego regionu, jak Litwa (11.), Estonia (18.) i Łotwa (19.). Za Polską znalazły się m.in. Czechy (41.), Słowacja (45.) oraz Rumunia (55.).

Źródło: money.pl