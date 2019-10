Wielka promocja w Lidlu! Teraz kupisz te produkty za POŁOWĘ CENY

Lidl w całej Polsce wprowadza akcje promocyjną „Kupuje, nie marnuje”. Chodzi o zachęcanie klientów do kupowania produktów, których termin ważności zbliża się do końca, ale jeszcze nadają się do spożycia. Towary takie sprzedawane są za połowę ceny.

Akcja była prowadzona w wybranych sklepach Lidla w różnych miejscach Polski przez kilka ostatnich miesięcy. Głównym celem akcji „Kupuję, nie marnuje” jest oczywiście ograniczenie wyrzucanej żywności, której mija termin ważności.

Pilotażowy program zakończył się sukcesem i już niedługo obejmie swym zakresem całą Polskę. Z jednej strony klienci mogą skorzystać z promocji 50 procent i kupić produkty, które i tak wykorzystają w ciągu kilku dni oszczędzając, z drugiej strony supermarket nie notuje strat, ani nie musi płacić za utylizację towaru, którego nie sprzeda.

Kwestia marnowania żywności wielokrotnie pojawia się w debacie publicznej jako coś złego. Często proponowanym rozwiązaniem miałoby być wprowadzenie kolejnych regulacji rządowych, widać jednak, że wolny rynek rozwiązuje te problemy z korzyścią i dla klienta i dla sprzedawcy.

Produkty z bliskim terminem ważności będą dostępne w Lidlu na specjalnie oznaczonych półkach. W strefie „Kupuję, nie marnuję” znajdą się produkty takie jak mięso, drób, ryby, chleby, ciasta i wiele innych. Zakupu będzie można dokonać aż do ostatniego dnia promocji.