Wojciech Cejrowski OSTRO o pracy nowego Sejmu. „Oni nie powinni zajmować się uchwalaniem ustaw” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski w najnowszym odcinku Studia Dziki Zachód mówił o nowej kadencji Sejmu, powołaniu rządu, a także o tym, czym powinni zająć się nowo wybrani posłowie. Podróżnik uważa, iż w pierwszej kolejności należałoby skreślać niepotrzebne ustawy, a nie tworzyć nowe.

– Jeśli ktoś był cztery lata u władzy, a teraz ukrywa w pewnym sensie, kto przyjdzie do rządu, to znaczy co – jeszcze nie wiedzą? Powinni mieć przed wyborami rząd sformowany. Albo to był dobry gabinet, który się sprawdził albo trzeba go było zmienić tuż przed wyborami i od razu ogłosić kto będzie – zaczął Cejrowski.

Podróżnik odniósł się także do tego, co partie obiecywały przed wyborami. – Wszyscy mówią o głosowaniu ustaw, o zmianach przepisów wszyscy mówią. Żaden z nich nie wspomniał o skreślaniu ustaw, o redukcji przepisów – stwierdził. To jednak nie do końca prawda.

Przykładowo Konfederacja mówiła o nowej ustawie Wilka, czyli znacznej redukcji i uproszczeniu prawa gospodarczego, na wzór ustawy Wilczka, z roku 1988. – Najpierw trzeba skreślić rzeczy, które się wzajemnie znoszą, niepotrzebne rzeczy, uprościć silnik – dodawał Cejrowski.

– Jak jest silnik zbyt skomplikowany to więcej rzeczy się może zepsuć. Samochód zbyt skomplikowany, więcej systemów może zawieść. Systemy trzeba upraszczać, państwo powinno być proste, systemy podatkowe powinny być proste, oni nie powinni zajmować się uchwalaniem ustaw, tylko najpierw przychodzi miotła i ta miotła wygarnia kompletnie niepotrzebne rzeczy. Całą masę także urzędów – podkreślił podróżnik.