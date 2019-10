39 ciał Chińczyków znalezionych w chłodni TIR-a to „klasyka” przemytu do Wielkiej Brytanii, który akurat tym razem zakończył się dramatem

Wykorzystywanie transportu drogowego do przemytu ludzi do Wielkiej Brytanii nie jest niczym nowym. W przypadku imigracji z Chin to niemal „klasyka”. Przypomnijmy, że 23 października we wschodnim Londynie odkryto trzydzieści dziewięć martwych ofiar samochodzie-chłodni.

O przemycie Chińczyków słyszy się tylko przy okazji takich tragedii. Ostatnio miało to miejsce w czerwcu 2000 r., kiedy to 58 chińskich nielegalnych imigrantów, ukrytych za ładunkiem pomidorów, znaleziono zaduszonych w na pokładzie ciężarówki już w Anglii. Pokonali wtedy identyczną drogę z belgijskiego Zeebrugge.

Prawdą jest, że imigracja Chińczyków się zmniejszyła, bo Kraj Środka prosperuje znacznie lepiej, ale zjawisko trwa cały czas. W dodatku siatki przemytnicze się znacznie lepiej zakamuflowały i usprawniły swoje metody.

Nie zmieniły siękraje docelowe migracji z Chin. Są to Ameryka Północna i Europa. Potwierdza to raport ONZ z lipca 2018 r. Oceniono w im, że co roku do Europy przybywa nielegalnie około 36 tys. 36 000 Chińczyków, a do USA około 12 tys.

Przemytnicze trasy prowadzą przez Rosję lub kraje bałtyckie, inne przez Turcję lub Bałkany. Metoda zawsze ta sama. Pierwsza część podróży drogą lotniczą, później ze sfałszowanymi dokumentami lub „na gapę” samochodami, TIR-ami, lub pociągami.

Najczęściej wybierane kraje w Europie to Włochy, Hiszpania, Francja i Wielka Brytania. Tamara Lui ze stowarzyszenia „Chińczycy Francji” mówi dla „Ouest France”, że wybierane są te kraje, w których istnieje oparcie w miejscowych społecznościach chińskich. Zjawisko jest też mniej zauważalne, bo Chińczycy natychmiast podejmują pracę i nie są kłopotliwi dla państwa i jego organów.

Swoje „Chinatown” mają już jednak powoli także inne kraje. Dotyczy to zwłaszcza naszej części Europy. Spektakularny rozwój tej społeczności widać m.in. w Budapeszcie.

Świat jest jeszcze pod wrażeniem tragedii w Wielkiej Brytanii, ale sytuacja zapewne wróci szybko do normy. Według BBC sekcja zwłok ofiar rozpoczęła się dzisiaj 25 października, a ciała, tych, którym się nie udało, są transportowane do szpitala Broomfield w Chelmsford.

Źródło: BBC/ Ouest France