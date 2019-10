Jeśli to się uda, to Konfederacja skutecznie odsunie Jarosława Kaczyńskiego od rządu. Usadzać będzie marszałek senior

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłej kadencji Sejmu Jarosław Kaczyński zostanie odsunięty od rządu, przynajmniej o kilka rzędów siedzeń. Miejsca po prawej stronie najprawdopodobniej przypadną bowiem Konfederacji.

Rozmieszczenie posłów na sali plenarnej nie jest określone żadną ustawą – jeśli dochodzi do sporu o miejsca, to taki spór rozwiązuje marszałek senior.

Przy prawej ścianie sali posiedzeń znajdują się miejsca rządowe. Zaraz obok nich, przez całą obecną kadencję siadali posłowie PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Wiele wskazuje jednak na to, że tym razem miejsca zostaną rozdzielone wedle przynależności polityczno-ideologicznej. Wynika z tego, że miejsca przy samym rządzie, po skrajnie prawej stronie sali zajmie 11-stu posłów Konfederacji.

Dalej zapewne usiądą posłowie PSL-u, a PiS wraz z PO-KO zajmie miejsca w centrum. Po skrajnie lewej stronie oczywiście zasiądzie SLD wraz z tęczowymi przybudówkami.

Możliwe, że PiS udający prawicę będzie chciał zachować obecne miejsca, ale szanse na to są dość nikłe. Pomimo tego, że Janusz Korwin-Mikke nie ma szans na zostanie marszałkiem seniorem, to kogo prezydent Duda by nie wybrał, nie będzie to raczej osoba przychylna partii rządzącej.

Źródło: Nczas.com