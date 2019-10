Koniec świata! „Big Brother” w Klasztorze! Kamery będą śledzić życie nowicjuszy [VIDEO]

Rosja to nie kraj, Rosja to stan umysłu. Widzowie telewizji w Federacji już niedługo będą mogli obejrzeć reality show w formule popularnego Big Brothera, które rozgrywać się będzie w… klasztorze.

Telewizja, na antenie której zadebiutuje program to „Spas”, czyli rosyjsko-prawosławny odpowiednik naszej „TV TRWAM”. Sam program reklamowany jest hasłem: „Wyspa. Zostań uczestnikiem pierwszego reality show z głębokim przesłaniem”.

Uczestnicy z kastingu zostaną na określony czas przyjęci do prawosławnego klasztoru, gdzie przez cały czas trwania programu będą pełnić funkcje nowicjuszy.

Formuła reality show będzie prawie identyczna jak w Big Brotherze. Kamery będą śledzić każdy krok tymczasowych nowicjuszy.

Uczestnicy zostaną zamknięci w Pustelnii Niłowo–Stołobieńskiej w obwodzie twerskim. Twórcy show utrzymują, że za programem stoi głębokie przesłanie.

Chodzi ponoć o to, by odkłamać prawdziwe życie w klasztorze. Może to zachęcić pielgrzymów do częstszych odwiedzin świętego miejsca, bądź nawet pozytywnie stymulować liczbę powołań do życia zakonnego lub kapłaństwa.

Na razie nie wiadomo czy w planach jest więcej niż jedna edycja.

Tak prezentuje się zapowiedź reality show:

Źródło: YouTube/Телеканал «СПАС»