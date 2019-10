Lewica nienawidzi dobrze zarabiających białych mężczyzn. Atakują działacza Pro Life za posiadanie drogiego zegarka [FOTO]

Lewica z uporem maniaka wmawia ludziom, że posiadanie pieniędzy jest czymś złym. Jeden z lewicowych aktywistów zaatakował Jerzego Kwaśniewskiego, działacza Pro Life i prezesa fundacji Ordo Iuris, za noszenie drogiego zegarka.

Nienawiść lewicowców do dobrze zarabiających białych mężczyzn, wywodzi się prawdopodobnie z niechęci do pracy poprzedzającej dobry zarobek. Innymi słowy: lewakom się pracować nie chce, ale są pierwsi by sączyć jad przeciwko tym, którzy ciężką pracą do czegoś doszli.

Lewicowy aktywista zaatakował w mediach społecznościowych Pana Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa fundacji prawnej Ordo Iuris. Sama Fundacja robi świetną robotę broniąc osób pokrzywdzonych przez lewicowe ekstremizmy i stając zawsze po stronie życia.

Postawa Pro Life w oczach lewicy kłóci się jakoś z dobrymi zarobkami. Atakujący p. Kwaśniewskiego aktywista dopytuje, czy zegarek za ponad 16 000 nie piecze go podczas mszy.

My z kolei cieszymy się, że czyniąc dobro można również dobrze zarobić. Mamy też nadzieję, że wszyscy działacze Pro Life, ze wszystkich wartościowych konserwatywnych organizacji będą nosić tak samo drogie zegarki, jeździć drogimi samochodami i mieszkać w luksusowych domach.

A lewacy? Niech, wedle własnej woli, pozostają biedni skoro jest to według nich słuszne. Niech będą tak biedni, że nie będzie im starczało na szerzenie swojej propagandy.

Źródło: Typowy Miejski Aktywista FB