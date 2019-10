Polacy nie płacą za TV? „Średnia zaległość to 2 tysiące złotych”

Oglądamy a potem nie płacimy. Do ponad 143 mln zł wzrosły przez ostatni rok długi rodaków wobec firm dostarczających sygnał telewizyjny – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wartość rachunków nieopłaconych przez jedną osobę to średnio ok. 2 tys. zł, a najwięcej telewizyjnych dłużników jest na Górnym Śląsku.

Jak wskazało Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor), co piąty badany nie widzi nic złego w niepłaceniu rachunków za telewizję kablową czy satelitarną.

Najwyższe łączne zaległości i najwięcej telewizyjnych dłużników przypada na Górny Śląsk – 19,5 mln zł i 9,3 tys. osób, drugi jest Dolny Śląsk – 18,1 mln zł i 9 tys. dłużników, a trzecie Mazowsze – 17,5 mln zł i niemal 9 tys. niepłacących. Kolejne miejsca zajmują: Wielkopolska, województwo łódzkie i Pomorze.

BIG InfoMonitor wyliczył, że zaległości rodaków z tytułu nieopłaconych rachunków za telewizję kablową i satelitarną przez ostatni rok prawie się podwoiły z 78,5 mln zł do ponad 143,2. Średnia wartość rachunków nieopłaconych przez jedną osobę wynosi niemal 2 tys. zł, czyli tyle, ile przeciętnie przeznaczamy na zakup nowego telewizora.

Zdaniem ekspertów BIG wzrost tego typu zaległości można częściowo tłumaczyć niefrasobliwym podejściem rodaków do opłacania rachunków za telewizję. O ile bowiem niepłacenie alimentów potępia 91 proc., czynszu 88 proc., a kredytów oraz rachunków za prąd czy gaz po 85 proc. respondentów, to rachunki telewizyjne zebrały 78 proc. podobnych opinii – wskazali.

W badaniu Quality Watch przeprowadzonym na zlecenie BIG InfoMonitor 22 proc. respondentów odpowiedziało, że „nie ma szczególnie nic złego w niepłaceniu za sygnał TV”.

„Fakt, że są to pieniądze na rozrywkę sprawia, że klienci nie zawsze podchodzą poważnie do płatności, a dla firm oferujących te usługi jest to działalność jak najbardziej poważna. To, jak płacą klienci, decyduje o ich być albo nie być” – powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Dodał, że dostawcy tego typu usług zaczynają coraz chętniej mobilizować dłużników wpisem do rejestru dłużników. Podkreślił, że taka osoba „ma zablokowaną drogę do wielu usług, m.in. kredytów i zakupów ratalnych”.

W sumie w BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 72,1 tys. telewidzów niepłacących rachunków – wynika z danych BIG. W ciągu roku ich liczba wzrosła o ponad 29 tys. (67 proc.). Częściej nie płacą panowie, którzy oglądają telewizję rzadziej niż kobiety. „Przeciętnie z pilotem w ręku spędzamy dziennie 4 godziny i 17 minut, czyli połowę czasu przeznaczonego na wypoczynek. Są jednak i tacy, którzy siedzą przed ekranem po 8 godzin” – powiedziała PAP Halina Kochalska z BIG.

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, poza niepłacącymi rachunków za telewizję kablową i satelitarną konsumentami, są także firmy. Ich łączne zadłużenie z tego tytułu przekroczyło 2,7 mln zł. Nie płaci 626 firm, ale liczba ta w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o 119 przedsiębiorstw, natomiast w przypadku konsumentów stale rośnie.

Badanie zrealizowała w listopadzie 2018 r. na zlecenie BIG InfoMonitor firma Quality Watch. Przeprowadziła je techniką komputerowo wspomaganych wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1296 dorosłych mieszkańców Polski.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Źródło: PAP