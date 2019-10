Polska Straż Graniczna udaremniła przemyt papierosów dronem. Zatrzymano podejrzanego Ukraińca

44-letniego Ukraińca podejrzanego w związku z przemytem z Ukrainy papierosów za pomocą drona zatrzymał Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Wobec mężczyzny zostało wszczęte postępowanie karno-skarbowe.

Ukraińca na gorącym uczynku zatrzymał patrol Straży Granicznej z Korczowej, gdy w okolicach polsko-ukraińskiej granicy pakował do samochodu nielegalne papierosy.

Jak się okazało, zostały one wcześniej przemycone z Ukrainy przy użyciu drona. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w okolicach Korczowej na Podkarpaciu.

– Patrol SG pełniący nocną służbę z wykorzystaniem kamer termowizyjnych zauważył przelatującego przez granicę z Ukrainy do Polski drona. Następnie bezzałogowiec wrócił z powrotem na Ukrainę. Później w tym samym rejonie strażnicy graniczni zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy, który pakował do samochodu papierosy. Mundurowi powiązali te dwa zdarzenia” – mówi mjr Pikor.

Zabezpieczono ponad 360 paczek papierosów, o szacunkowej wartości 5 tys. zł. Straż Graniczna wszczęła wobec zatrzymanego postępowanie karno-skarbowe. Na poczet kary zabezpieczono 2 tys. zł.

Ponadto Ukrainiec został zobowiązany do opuszczenia Polski z zakazem ponownego wjazdu przez kolejny rok. Mężczyzna nie przyznał się, że to on wyekspediował z Ukrainy papierosy.

Według mjr Pikor, jest to pierwszy w tym roku przypadek przemytu towarów akcyzowych z wykorzystaniem drona.

– Tylko na tzw. zielonej granicy na Podkarpaciu funkcjonariusze SG ujawnili ponad 8 tys. paczek nielegalnych papierosów o wartości przekraczającej 100 tys. złotych, a łącznie podczas kontroli, także wewnątrz kraju zatrzymano ponad pół miliona paczek papierosów o wartości 7 mln zł – ocenia rzeczniczka BiOSG, mjr SG Elżbieta Pikor.

Źródło: PAP