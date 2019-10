Popis Klaudii Jachiry w TVN! Posłanka-skandalistka zaprzecza, by Izrael interweniował ws. ustawy o IPN i proponuje utworzenie… chóru poselskiego [VIDEO]

Ryszard Petru może wkrótce jawić się jako pewien rodzaj mędrca. Wszystko dzięki Klaudii Jachirze, która zamierza najwyraźniej chętnie korzystać z zainteresowania mediów. Wczoraj w TVN24 w programie „Tak jest” Andrzeja Morozowskiego była gościem wraz z Jakubem Kuleszą. Nie tylko zanegowała powszechnie znany fakt interwencji Izraela w kwestię nowelizacji ustawy o IPN, ale też zaproponowała… chór poselski.

Morozowski zapytał, czy poseł Kulesza zna Grzegorza Brauna, na co ten odpowiedział twierdząco i dodał, że to „wspaniały człowiek”. Następnie dziennikarz TVN przytoczył słowa o „kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym”. Kulesza stwierdził, że były to „prorocze słowa”.

– To, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch, trzech latach w polityce zagranicznej to własnie podporządkowanie się pod obce nam interesy – stwierdził poseł Konfederacji Kulesza.

Na pytanie, czy „żydowskie”, Kulesza zaznaczył, że „różnie”. – Komu zależy na wplątywanie Polski w wojnę z Iranem? Proszę wskazać jakikolwiek kraj, w którego interesie jest wplątanie wojny z Iranem? Jaki to jest kraj? – pytał Kulesza. Przypomniał też o międzynarodowej konferencji wojennej w Warszawie, która odbyła się w lutym w Warszawie.

Wtedy do akcji wkroczyła Klaudia Jachira, której wyraźnie nie podobało się, że to nie ona jest gwiazdą programu.

– Jeśli ktokolwiek dba nie o polskie interesy, a o interesy inne, to w kontekście wypowiedzi Grzegorza Brauna, to tak naprawdę jest to PiS, który osłabia polską demokrację, na siłę wyprowadza nas z Unii Europejskiej, skłóca z całą europejską wspólnotą. W dzisiejszym świecie są dwa kierunki: Albo idziemy w stronę europejskiej wspólnoty i się integrujemy i chcemy być w pełni europejskim krajem albo wychodzimy i kłócimy się z całą unią i przez to jesteśmy spychami w objęcia Putina – powiedziała Jachira.

– To, co powiedział Braun, to powiedział o PiS. Może nawet nie wiedział, że mówi o PiS – dodała w odkrywczym tonie.

Kulesza potwierdził, że dotyczy to rządzących socjalistów. Przypomniał przy tym skrajne akty uległości rządu w Warszawie wobec Izraela jako przykład podając nowelizację ustawy o IPN.

– Żadna ustawa w ciągu ostatnich 30 lat nie została wycofana w tak szybkim tempie. W ciągu ośmiu godzin Sejm – trzy czytania – Senat i podpis prezydenta. Pod naciskiem zagranicznego mocarstwa – mówił Kulesza, na co znowu wtrąciła się skandalistka poseł-elekt Klaudia Jachira.

– To są jakieś teorie spiskowe, które w ogóle nie mają miejsca – palnęła Jachira. – To ja panią poinformuję… […] izraelscy politycy chwalili się wprost, że uzgodnienia na temat nowelizacji tej ustawy było dokonywane w Wiedniu w tajnej placówce Mossadu na terenie Izraela… – mówił Kulesza, lecz znowu przerwała mu Jachira.

– Ja myślę, że pan żyje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. A ja bym chciała zaproponować – ja uważam, że trzeba budować współpracę. I w edukacji uważam, że należy nauczyć Polaków ze sobą współpracować. I idę do Sejmu z takim pomysłem, żeby zrobić chór poselski. I to jest dokształcanie właśnie – wyskoczyła Jachira. Prowadzący zupełnie zignorował tę propozycję, co zdjęło uśmiech z twarzy Jachiry, która w końcu zamilkła.