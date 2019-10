Przerażające badanie. „Uchodźcy” będą wciąż przybywać do Europy. „Nic ich nie powstrzyma”

93 proc. Afrykanów, którzy przedostali się do Europy, twierdzi, że byłoby gotowych podjąć się tej podróży jeszcze raz – nawet jeśli oznaczałoby to podróż niebezpiecznymi szlakami.

Wyniki przedstawione przez UNDP (Ankieta Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) opierają się odpowiedziach Afrykanów z 13 krajów europejskich oraz 39 krajów afrykańskich, co w sumie daje wynik 1970 ludzi.

Badanie nosi tytuł „Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe”, i pomaga odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się u przedstawicieli czarnego lądu gotowości na podejmowanie ryzyka, byle tylko dostać się na stary kontynent.

Czego ciekawego można dowiedzieć się z badania? Po pierwsze tego, że nie wszyscy migranci byli w Afryce biedni ani też ich poziom wykształcenia nie był niski, oraz tego, że chęć znalezienia pracy nie była główną motywacją skłaniającą ich do imigracji.

Emigrują głównie ludzie młodzi. Wyjeżdżają wierząc, że w mit, którego autorką jest Angela Merkel, że w Europie wszystko jest tanie i ogólnodostępne. Wierzą oni w to tak bardzo, że są gotowi narażać swoje życie aby się tu dostać, a gdy już sie dostaną to wierzą, że wszystko im się należy. Czasami też są rozczarowani tym co tu znajdują, a z tej frustracji rodzi się często ekstremizm.

Źródło: Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe