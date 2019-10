Rosjanie przejmują całkowitą kontrolę nad Białoruską armią! Obywatele są przerażeni. ”Pełna integracja w toku…”

To już zdecydowanie nie są polityczne plotki! Społeczeństwo Białorusi jest przerażone niewiedzą co do umowy integracyjnej z Rosją, która ma wejść w życiue już 8 grudnia. Najtrudniejszym tematem jest kwestia armii, która najprawdopodobniej zostanie w całości wchłonięta przez Federację Rosyjską.

Choć od podpisania wstępnej umowy minęło już kilkanaście tygodni, to nadal w sprawie powstania Państwa Związkowego wiadomo bardzo niewiele. Rosjanie oficjalnie powołują się na porozumienie z 1999 roku, które jasno określało „głęboki poziom integracji gospodarczej, militarnej i politycznej”. Według ekspertów, takie podejście do sprawy oznaczałoby całkowitą aneksję Białorusi.

Rosja stara się przywiązać Białoruś do siebie na poziomie instytucjonalnym, konsolidując ją w ten sposób we własnej strefie wpływów. Wydaje mi się, że pomimo tego, że Moskwa nie porusza publicznie kwestii integracji wojskowo-politycznej, pozostają one na agendzie od co najmniej 2015 roku. I nie chodzi tu o stworzenie bazy wojskowej, ale o przeformułowanie samej istoty sojuszu polityczno-wojskowego między Mińskiem a Moskwą, w tym o podporządkowaniu Białoruskich Sił Zbrojnych Zachodniemu Okręgowi Wojskowemu – mówił Arsenij Siwiecki, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych i Polityki Zagranicznej.

Największym problemem, według białoruskich mediów, jest jednak kompletny brak jasnych informacji płynących od rządu w Mińsku. Pewnym jest, że grupy robocze, które pracowały nad oficjalnym dokumentem, mają obecnie zakaz udostępniania jakichkolwiek szczegółów. Związane jest to m.in. z polityką wobec Unii Europejskiej.

Jeśli okazałoby się, że Państwo Związkowe działać ma na zasadach opracowanych w 1999 roku, to wówczas, strategia chociażby NATO musi ulec bardzo poważnym zmianom.

