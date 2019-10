Sezon polowań na kierowców otwarty! Ponad 100 nowych fotoradarów będzie nabijać nam mandaty. „Pojawią się nieznane wcześniej urządzenia”

Już wkrótce przy polskich drogach zainstalowanych zostanie 111 nowych urządzeń do robienia zdjęć kierowcom przekraczającym prędkość. Oprócz znanych już dobrze fotoradarów, pojawią się nowe urządzenia, m.in. rejestratory przejazdu na czerwonym świetle przy przejeździe kolejowym.

– W ramach realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” na drogach zostanie zainstalowanych 111 nowych urządzeń. Pierwsze zaczną działać za rok – czytamy na wp.pl.

Urządzenia mają stanąć w miejscach, w których dochodzi do wypadków. Nie będą to jednak tylko dobrze znane fotoradary w formie żółtych słupków. 39 urządzeń służy do odcinkowego pomiaru prędkości. Powstanie też 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, 30 urządzeń do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle oraz 11 przenośnych urządzeń rejestrujących.

Jak zaznacza portal, rejestrator przejazdu na czerwonym świetle przy przejeździe kolejowym będzie „zupełnie nowym typem urządzenia”. Wcześniej nie było ich w Polsce. Zamówiono pięć zestawów kamer, które zamontowane zostaną na pięciu najbardziej niebezpiecznych przejazdach.

Łączna kwota wydana na projekt „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” to 162 mln zł.

