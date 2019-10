Smutek w Szczecinie. Studenci składali znicze pod… zamkniętym sklepem monopolowym

– Mały i niepozorny, ale jaki potrzebny lokalnej społeczności! Po kilku latach funkcjonowania zamknięty został sklep monopolowo-spożywczy zlokalizowany w Szczecinie w okolicach ulicy Ku Słońcu. Był to jedyny sklep całodobowy w pobliżu akademików przy ul. Kordeckiego. Studenci wyprawili mu pożegnanie – podaje portal wszczecinie.pl.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia sklepu monopolowego, pod którym palą się znicze. Okazuje się, że to akcja studentów, którzy w ten sposób obchodzili „żałobę” z powodu zamknięcia pobliskiego sklepu monopolowego.

– Oczywiście, że będzie ciężko! Ten sklepik uratował już niejednego i uciszył nie jeden raz małego głoda w czasie wieczornych przygotowań do sesji – mówi portalowi wszczecinie.pl jeden ze studentów.

– Najchętniej kupowałem w nim jakieś słodkie przekąski albo wino. Najlepiej jakby pojawił się znowu w tych okolicach jakiś sklepik całodobowy – dodaje.

– Wyprowadziłem się właśnie do Warszawy, ale gdy byłem studentem, to chodziłem tam często i doceniałem, że można było tam kupić „niezbędnik studenta”, czyli zupki błyskawiczne, papierosy i alkohol. Co do zamknięcia, to słyszałem, że sprzedano tam komuś nieletniemu alkohol i trzeba było zamknąć – mówi pan Grzegorz.

