Sośnierz krótko i dosadnie o „tęczowym piątku”: „Zbieranina dziwaków narzuca swoje zdanie i terroryzuje w państwowych szkołach”

Poseł-elekt Konfederacji Dobromir Sośnierz w rozmowie z „Silesia24” odniósł się do tzw. tęczowego piątku, który jest dniem, gdy aktywiści LGBT wpychają się ze swoją totalitarną ideologią do państwowych szkół. Zaznaczył, że dopóki szkoły są państwowe, to „nie widzi powodów, aby zbieranina dziwaków narzucała swoje zdanie i terroryzowała by przyznawano im racje w ich zboczeniach”.

– Jestem za tym, żeby szkoły nie były państwowe i w każdym odbywał się jakikolwiek piątek. Jednak dopóki są państwowe nie widzę powodów, aby zbieranina dziwaków narzucała swoje zdanie i terroryzowała by przyznawano im racje w ich zboczeniach – powiedział poseł-elekt Dobromir Sośnierz.

Zaznaczył, że popiera pomysł Konfederacji, by nie wprowadzać permanentnej prywatyzacji szkolnictwa, lecz by wprowadzić bon oświatowy.

– Wtedy każda szkoła może być inna. Niech są nawet szkoły w których od małego uczy się masturbacji, jeśli ludzie uważają, że ich dzieci powinny się tego uczyć – skwitował Sośnierz.

Mimo głośnej akcji „tęczowego piątku” już w zeszłym roku, rząd nie wprowadził do tej pory żadnych zabezpieczeń bezpieczeństwa uczniów oraz praw rodziców przed indoktrynacją. Nie przedstawiono też żadnego projektu w tej sprawie.