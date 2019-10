Stonoga ostro „do pisowskich śmieci”. „Kryminalista poszukiwany listem gończym prowadzi dla PiS sieć hejterskich stron”

Znany biznesmen Zbigniew Stonoga nie odpuszcza PiS-owi i Zbigniewowi Ziobrze. Na Facebooku napisał, że kryminalista poszukiwany listem gończym prowadzi dla PiS sieć hejterskich stron.

Tym razem biznesmen w ostrych słowach zwrócił się do partii rządzącej. Wprost zasugerował, że poszukiwany listem gończym Daniel Kowalski prowadzi na zlecenie PiS „sieć stron hejterskich”.

– Do PiS-owskich śmieci: Zrobiliście mi 100 spraw za nazywanie was po imieniu.Tutaj poszukiwany listem gończym bandyta i złodziej prowadzi na wasze zlecenie sieć stron hejtujących – napisał na Facebooku Zbigniew Stonoga.

Zaznaczył, że „wcześniej przyjął go na rozmowę w gabinecie ministra sprawiedliwości Michał Woś”.

– Co się dzieje z poszukiwaniami PiSowskie nieroby!!!-bo Wam go przyprowadzę tylko nie wiem czy zgodnie z prawem.Jutro zaś zapytam osobiście Pana Komendanta PiS Policji co z poszukiwanym – zapowiedział znany biznesmen.

Wspomnianą poszukiwaną osobą jest Daniel Kowalski urodzony w 1977 roku. List gończy wystawiła komenda w Katowicach za oszustwo.