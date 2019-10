Szykuje się nowe otwarcie w Syrii? Putin deklaruje, że będzie ochraniał Kurdów

Sytuacja w Syrii ostatnio się nieco uspokoiła, ale to nie znaczy, że wojna jest bliska końca. Teraz do gry włącza się Władimir Putin. Prezydent Rosji deklaruje, że będzie ochraniał kurdyjskich cywili mieszkających przy tureckiej granicy.

Przy granicy syryjsko-tureckiej wciąż mieszka wielu Kurdów. To w dużej mierze bezbronni cywile. Władimir Putin deklaruje, że zapewni im bezpieczeństwo w obliczu tak niepewnej sytuacji w Syrii.

Za to zapewnienie podziękował rosyjskiemu prezydentowi dowódca Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF). Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji, dodał, że bezpieczeństwa cywili mają strzec rosyjscy i syryjscy wojskowi.

Należy dodać, że we wtorek Turcja i Rosja zawarły porozumienie, na mocy którego kurdyjscy bojownicy mają wycofać się ze strefy przygranicznej. Obydwa państwa ogłosiły także zawieszenie broni.

Syrian Christians are thankful to have the Syrian Army now securing their towns in Northeast #Syria and that the Kurdish-YPG terrorists have been forced out. Please keep the Syrian people in your prayers! 🙏 pic.twitter.com/TKK8uBwpkq

— Iraqi Christian Foundation (@iraqschristians) October 24, 2019