To dopiero sukces! Polska stała się 4. największym eksporterem gier na świecie! Przed nami są już tylko Azjaci

Polacy stanowią światową potęgę na rynku gier komputerowych. Obecnie jeśteśmy 4. największym eksporterem gier na świecie, a wyprzedzają nas już tylko bogate państwa azjatyckie. To wszystko dzięki osiągnięciom zdolnych prywatnych przedsiębiorców i twórców.

Według raportu PKO BP, w latach 2013-2018 wartość polskiego eksportu gier komputerowych wzrosła o… 3810,5 proc.! Wszystko to dzięki twórcom takich tytułów jak: Wiedźmin, Dying Light, This War of Mine…

Dzięki zdolnym polskim twórcom i obrotnym przedsiębiorcom, którzy nie dają się zamordystycznemu państwowemu lewiatanowi, przypis „Made in Poland” na opakowaniu gry świadczy dziś na całym świecie o wysokiej jakości.

Według analityków polski gigant CD Projekt, ma w najbliższym czasie sprzedać ok. 30 milionów legalnych kopii ich najnowszej produkcji pt. „Cyberpunk 2077”.

Przed Polakami są już tylko Chiny, Japonia i Hongkong. Za nami są Niemcy i Stany Zjednoczone – ta pierwsza szóstka świetnie obrazuje w jakim towarzystwie się znaleźliśmy.

Polscy twórcy, pomimo tego, że natrafiają na wiele przeszkód ze strony państwa, są świetnymi ambasadorami polskiej kultury. W grze „Wiedźmin” np. pojawiło się sporo odniesień do polskiej sztuki, literatury, architektury etc.

Miejmy nadzieję, że ten rynek będzie się tylko powiększały i już za rok napiszemy o tym, że Polska awansowała do pierwszej trójki.

Źródło: PKO BP