Turyści w Australii już nie wejdą na skalne wzgórze Ayers Rock, bo to święte miejsce Aborygenów

Uluru to jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie, które zostaje zamknięte dla turystów i wspinaczy. Media piszą o „zwycięstwo kultury Aborygenów”, pierwotnego ludu tego kraju.

Od godziny 16 czasu lokalnego 25 października góra jest już zamknięta. Uluru to ogromna skała w kolorze czerwieni w samym centrum Australii. Wieść o jej zamknięciu spowodowała prawdziwy boom turystyczny i setki turystów w ostatnich dniach starało się ją zaliczyć.

Nie wszyscy nawet zdążyli wejść na ten monolit, który ma obwód dziewięciu kilometrów i 350 metrów wysokości. Pod górą tworzyły się wręcz kolejki wspinaczy, a wejście na górę utrudniał dodatkowo silny wiatr.

Uluru to święte miejsce dla Aborygenów. I chociaż od połowy XX wieku miejsce to przyciągało setki turystów postanowiono uszanować ich wierzenia. W rzeczywistości Uluru nosiło do niedawna nazwę Ayers Rock, którą nadał mu australijski odkrywca pod koniec XIX wieku.

Aborygeni uważali, że skoro mieszkają tutaj od 60 000 lat to oni mają prawo zarówno do nadawania nazwy, jak i zakazu na nią wspinaczki. Dla Aborygenów Uluru jest jednym z miejsc „Tjukurpa”, co podobno trudno wytłumaczyć zachodnimi terminami („czas snu”) i ważnym elementem ich mitologii.

Aborygeni zawsze domagali się zakazu wchodzenia na górę i Australia zobowiązała się do tego jeszcze w 1983 r. Zrealizowano jednak tą obietnicę dopiero teraz. To efekt mody na „kultury pierwotne”. W 2008 r. Australia oficjalnie przeprosiła „za swoją przeszłość” – przymusowe wysiedlenie i rasizm. Na początku tego roku, na północy kraju, gdzie odsetek Aborygenów jest najwyższy w populacji, sądy uznały, że padli oni także ofiarą kradzieży ich ziemi.

Tylko czekać jak potomkowie angielskich zesłańców sami zapakują się na statki i wrócą do Anglii… W Australii żyje około 650 000 Aborygenów. Większość mieszka w miastach i nie ma nic wspólnego z dawnymi wierzeniami.

Źródło: France Info