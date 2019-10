Unijne przepisy biją w polskich przewoźników drogowych! Premierzy sześciu krajów napisali list do szefów instytucji UE

Premierzy Polski, Bułgarii, Rumunii, Łotwy, Litwy i Węgier napisali wspólny list do szefów instytucji UE ws. propozycji nowych przepisów o przewoźnikach drogowych.

Nie powinniśmy przyjmować aktów prawnych, które tworzą niepotrzebne podziały w UE – przekonują.

Chodzi o przepisy tzw. pakietu mobilności. We wrześniu komisja transportu Parlamentu Europejskiego przegłosowała stanowisko w tej sprawie, co otwiera drogę do negocjacji nad tymi regulacjami z Radą UE i Komisją Europejską.

Sprawa dotyczy kontrowersyjnych regulacji, które zakładają m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników, co zwiększy koszty dla firm. Polska, a także inne kraje naszego regionu, które sprzeciwiają się tym rozwiązaniom, wskazują na ich protekcjonistyczny charakter. Obawiają się, że uderzą one w ich przewoźników drogowych. Przyjęcie regulacji forsują natomiast kraje Zachodu, m.in. Francja.

Pod listem podpisali się premierzy: Polski – Mateusz Morawiecki, Węgier – Viktor Orban, Bułgarii – Bojko Borisow, Rumunii – Viorica Dancila, Litwy – Saulius Skvernelis i Łotwy – Krisjanis Karins.

Liderzy domagają się w nim, aby Komisja Europejska, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnej prezydencji ponownie przeanalizowali przepisy zawarte w propozycji projektu i ich wpływ na jednolity rynek, zanim rozpoczną się dalsze negocjacje.

– Oczekujemy, że w trakcie procesu negocjacji będzie możliwe znalezienie lepszych i akceptowalnych dla wszystkich państw członkowskich rozwiązań, tak aby efektywnie i odpowiednio zmodernizować europejski sektor transportu drogowego, zwiększyć konkurencyjność, chronić jednolity rynek i osiągnąć ambitne cele klimatyczne – wskazują.

List został wysłany m.in. do szefów KE, PE i Rady Europejskiej.

