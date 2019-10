W ostródzkim szpitalu robot zastąpi recepcjonistkę. Sztuczna inteligencja zamiast człowieka

Robot będzie dzwonił i odbierał telefony od pacjentów szpitala w Ostródzie już w połowie przyszłego roku.

Voicebot, czyli program komputerowy, który porozumiewa się z użytkownikiem za pomocą głosu, będzie działać w rejestracji tej placówki.

Ostródzka lecznica to szpital powiatowy, który ma 200 łóżek. Janusz Boniecki, prezes placówki nie ukrywa, że teraz pacjenci mają duży problem, by dodzwonić się do rejestracji. Dlatego telefony ma odbierać voicebot, czyli sztuczna inteligencja. Będzie też dzwonić, by przypomnieć o zaplanowanej wizycie.

Program komputerowy ma powstać specjalnie na potrzeby tego szpitala. Dyrekcja przygotowuje przetarg na drugi etap informatyzacji lecznicy. W efekcie ma być stworzony program komputerowy, który zostanie tak zaprogramowany, by odpowiadać na najbardziej popularne pytania pacjentów.

Boniecki nie ma wątpliwości, że to kwestia najbliższych lat, gdy sztuczna inteligencja zacznie się pojawiać w medycynie, w kolejnych obszarach.

– Dyrektorzy szpitali boją się takich nowinek, bo informatyzacja jest pod największym nadzorem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Myślę, że przed tym nie ma ucieczki. To kwestia kilku najbliższych lat, gdy algorytm analizując dane dotyczące szpitala, będzie podpowiadał, jak nim zarządzać i optymalizować wydatki. Ta technologia może też wspierać lekarzy przy stawianiu diagnozy, ale do tego potrzebna jest zmiana przepisów – mówi Janusz Boniecki.

Jak podkreśla, voicebot zawsze będzie miły, a pacjent może się nawet nie zorientować, że rozmawia z robotem.

