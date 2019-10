Żenująca Klaudia Jachira wydurnia się pod domem Jarosława Kaczyńskiego [VIDEO]

Tym razem Klaudia Jachira przesadziła. Pato-influencerka i przyszła posłanka postanowiła powydurniać się pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Dziewczyna na swoim najnowszym wideo łamaną polszczyzną opowiada żenujące suchary.

Bycie politykiem to praca. Można pewnych postaci nie lubić lub wręcz uważać za wrogów kraju. Należy jednak pamiętać, że to wszystko jest kreacją polityczną i negatywne uczucia do Tuska, Kaczyńskiego etc. można żywić jako do polityków pełniących jakieś funkcje, natomiast nachodzenie ich w ich prywatnych domach jest niesmaczne.

Być może posłanka Jachira sama się kiedyś przekona o tym, jakie nieprzyjemne jest goszczenie pod domem pajacujących skandalistów – dziewczyna robi bowiem wszystko, żeby zniechęcić do siebie jak najwięcej osób i w końcu może również pod jej mieszkaniem ktoś będzie protestować.

Pato-influencerka postanowiła zrobić skecz o ponownym przeliczaniu głosów do Senatu. Jachira sugeruje, że to sam Kaczyński będzie przeliczał głosy, a zwożone listy wyborcze będą składowane w jego garażu, w którym miał stać „wrak”, ale coś poszło nie tak.

Nie ma sensu cytować jej żenujących wypowiedzi, ani to śmieszne, ani tym bardziej mądre.

Wielkie Narodowe Liczenie Głosów u Prezesa. pic.twitter.com/UF8d85BrKD — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) October 25, 2019

Źródło: Twitter