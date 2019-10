Ci ludzie mogą się szybciej wyspać. Odkryto kolejny gen, który odpowiada za mniejszą potrzebę snu. W sam raz na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę czeka nas znowu zmiana czasu. W związku z tym, będziemy spać o godzinę dłużej. Jak się jednak okazuje, są ludzie, którym wystarcza nawet poniżej 6 godzin snu na dobę. Za wszystko odpowiedzialne są geny.

Przyjmuje się, że człowiek potrzebuje około 8 godzin snu na dobę. Z kolei spanie poniżej 6 godzin wiąże się ze spadkiem zdolności poznawczych na kilka dni. Natomiast długotrwały brak snu przekłada się na rozwój m.in. chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy i depresji.

Ying-Hui Fu i jej współpracownicy z University of California w San Francisco przebadali osoby, które deklarują, że wystarcza im mniej snu w ciągu doby. Przeprowadzone badania wykazały, że mutacja w genie o nazwie ADRB1 pozwala dwunastu członkom pewnej rodziny spać zaledwie 4,5 godziny na dobę, co umożliwia im pełen wypoczynek. Gen ten odpowiada za kodowanie białka receptorowego w części mózgu, zwanej grzbietową częścią mostu. To właśnie ona reguluje sen.

Zespół badawczy odkrył w innej rodzinie mutację genu NPSR1. Jeden z jej członków spał w ciągu doby 5,5 godziny, a drugi zaledwie 4,3 godziny.

Gen NPSR1 koduje białko receptorowe w mózgu, które pobudza i wpływa na zachowanie w trakcie snu. Dzięki niemu osoby, u których występuje mutacja, mogą spać znacznie krócej, nie odczuwając przy tym zmęczenia.

Dzięki zmianie czasu, która czeka nas w nocy z soboty na niedzielę, będziemy sprać o godzinę dłużej. Osoby, które śpią krócej niż 6 godzin, z pewnością nie będą czuć się rano najlepiej. Z kolei w czasie wiosennej zmiany czasu, ich zdolność będzie jak znalazł.

Źródło: PAP