Co za bezczelność! Prawnicy terrorystów pozywają europejski kraj… Ich żądania to jakiś żart?

Zbrodnicza organizacja jaką jest Państwo Islamskie znów atakuje, tym razem sądownie…Prawnicy reprezentujący dżihadystę, trzy wdowy po bojownikach Państwa Islamskiego (IS) i 10 dzieci mają pozwać Belgię. Ta ich nie sprowadza do kraju…

O tej bezczelnej i absurdalnej sprawie informuje „The Brussels Times”. Czytamy tam, że prawnicy dżihadysty i wdów po terrorystach uważają, że Belgia nie podjęła wystarczających wysiłków, by wszystkie wspomniane osoby mogły wrócić do Europy.

Prawda była taka, że europejscy muzułmanie nie raz z całymi rodzinami jechały do Syrii, by walczyć w zbrodniczej organizacji ISIS.

Prawnicy Abderrahim Lahlali i Mohamed Ozdemir, od Belgii żądają, by ich klienci zostali jak najszybciej przetransportowani do Europy.

Reprezentują trzy wdowy po islamistycznych bojownikach (Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde,Sabah Hammani), terrorystę Adela Mezroui i dziesięcioro dzieci w wieku od sześciu miesięcy do siedmiu lat.

Co więcej ci ludzie są skrajnie bezczelni. Grożą Belgii, że jak nie spełnią ich żądań to będą domagali się nałożenia na kraj kary wysokości 105 tys. euro za każdy dzień do czasu, aż wskazane osoby nie zostaną przetransportowane i nie zapewni im się bezpiecznych warunków do życia.

Jeżeli Belgia zgodzi się na absurdalne warunki, to znaczy, że jest po prostu państwem wspierającym terrorystyczne ISIS.

Źródło: The Brussels Times