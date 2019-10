Francuska firma skazana za sprzedaż… pieczarek z Polski. Muszą zapłacić 13,5 tys. euro grzywny

Sąd w Lille skazał 25 października firmę „La Gontieroise” na grzywnę w wysokości 13 500 euro za oszustwo i brak zidentyfikowania swoich produktów. Chodzi o to, że ten największy producent pieczarek we Francji, sprzedawał grzyby z Polski jako „produkcję francuską”.

Działająca w departamencie Nord firma od listopada 2017 r., do marca 2018 r. miała sprzedać 162 tony polskich pieczarek w opakowaniach ze znakiem miejscowej produkcji.

Dodatkowo jeden z szefów firmy Didier Motte został ukarany grzywną w wysokości 2700 euro. Przed sądem tłumaczył, że działał pod presją hurtowni i sieci sklepów, które domagały się dostaw, podczas gdy bakterie „zdziesiątkowały ich własną produkcję”.

„Mieliśmy ciężki problem z produkcją” – mówi Didier Motte. Hurtownie chciały produktów francuskich, ale firma „La Gontieroise” była w stanie ich zapewnić. Menedżer oferował klientom dostawę polskich pieczarek, ale okazało się, że centrale zakupowe ich nie chciały.

Chcąc uniknąć utraty klientów, postanowiono mieszać francuskie grzyby z polskimi grzybami i sprzedawać je jako 100% francuską produkcję. Było to niewątpliwie oszustwo, chociaż tak naprawdę klienci zapewne skorzystali, bo co, jak co, ale grzyby mamy lepsze. Tylko jak to Francuzom wytłumaczyć?

Źródło: France Bleu Nord