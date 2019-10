Janusz Korwin-Mikke wciąż ma szanse zostać marszałkiem seniorem Sejmu? „Nie ma jeszcze decyzji”. „Rzecznik się zagalopował”

– Marszałkiem seniorem Senatu na pewno będzie pani senator Borys-Damięcka, jest najstarszym senatorem. […] Co do marszałka seniora Sejmu obstawiałbym, że pani poseł Śledzińska-Katarasińska. – mówił w RMF FM rzecznik prezydenta 18 października. Okazuje się jednak, że być może rzecznik zdradził jakiś prezydencki typ, ale z określaniem go jako „ostateczny” mocno się, mówiąc kolokwialnie, zagalopował.

Portal 300polityka ujawnia jednak, że ich informator przekazał im, iż przedstawienie tego typu jako ostatecznego było sporo przesadzone. Prezydent miał ponoć nawet pretensje do swoich współpracowników o to, że jedno z typowanych nazwisk wypłynęło.

– Prezydent chce, żeby 30 lat po przełomie 1989 r. marszałkiem seniorem Sejmu był ktoś, kto ma piękną kartę opozycyjną, tak jak Kornel Morawiecki, którego Andrzej Duda wyznaczył na marszałka seniora Sejmu w 2015 r.– mówi informator 300polityki.

Współpracownicy prezydenta dodają, że wielce problematycznym dla Dudy jest łączenie posłanki PO z antysemicką nagonką z roku 1968. Trudno się zresztą dziwić prezydentowi, wszak jego żona z pochodzenia jest Żydówką.

Jeśli prezydentowi Dudzie naprawdę zależy na tym, aby „30 lat po przełomie 1989 r. marszałkiem seniorem Sejmu był ktoś, kto ma piękną kartę opozycyjną”, to powinien wrócić do rozpatrywania nazwiska Korwin-Mikke. Prezes partii KORWiN i czołowy polityk Konfederacji ma na koncie nawet odsiadkę w więzieniu, a antykomunistycznym opozycjonistą nie przestał być nawet po 89′, w przeciwieństwie do niektórych „patriotycznych” polityków.

Źródło: 300polityka