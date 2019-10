Kalifornia w ogniu! Zagrożone są posiadłości światowej sławy celebrytów [VIDEO]

Kalifornia zmaga się z falą pożarów. Zagrożenie jest tak bardzo poważne, że niektórzy ludzie wręcz uciekają ze swoich domów. Wśród osób, którym grozi niebezpieczeństwo, są również celebryci, którzy chętnie mieszkają w Kalifornii.

Pożary, którym zmaga się Kalifornia, to prawdziwa katastrofa. Około 50 tys. osób, które na co dzień mieszkają na północ od Los Angeles, otrzymało nakaz ewakuacji.

Do akcji włączyły się tysiące strażaków, ponadto w użyciu są śmigłowce, z których wylewane są hektolitry wody. Pomimo tych działań, służby wciąż nie są w stanie uporać się z problemem.

Zagrożenie jest naprawdę poważne, gdyż dotyczy kilkudziesięciu tysięcy osób. Wśród są także znani artyści. Zagrożona jest m.in. rezydencja reżysera Francisa Forda Coppoli, twórcy „Ojca chrzestnego”.

Główną przyczyną pożarów jest susza, z którą Kalifornia zmaga się już od lat. Wystarczy jedna iskra, by cała okolica stanęła w płomieniach. Nie bez znaczenia są także linie wysokiego napięcia, które przyczyniają się do powstawania ognia.

50,000 ordered to evacuate as wildfire spreads north of Los Angeles#Climate #Wildfire #CAhttps://t.co/lQvWY74oQt

— Fred Bentler (@Bentler) October 25, 2019